Олимпийская чемпионка: советские гимнастки исполняли заоблачные, страшные элементы

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова в интервью «Газете.Ru» выразила восхищение опасностью элементов, которые исполняли советские гимнастки.

«Сегодня гимнастика сложнее, но и снаряды такие, которые помогают делать ее таковой. Раньше гимнастки выполняли сумасшедшие элементы на бревне, а сейчас нет. Теперь мы делаем упор на акробатику, а они акцентировали внимание на опасных элементах. Не представляю, как их учили!» — призналась Мельникова.

Олимпийская чемпионка рассказала, что самостоятельно ставила себе программу в стиле советских гимнасток для съемок в сериале Кинопоиска «Игры», посвященного летним Олимпийским играм в Москве 1980 года. Во время постановки она смогла в полной мере оценить элементы, исполняемые гимнастками из СССР.

«Я смотрела выступления советских гимнасток на бревне и на их основе составляла программу для себя. У них, конечно, были какие-то заоблачные, очень страшные элементы!» — отметила Мельникова.

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