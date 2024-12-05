В WADA сделали заявление о взносах от России

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли высказал предположение, что Россия может не выплатить обязательный взнос в организацию в 2025 году. Его слова приводит ТАСС.

«Исполнительный комитет рекомендовал вам принять стратегический план, (...) а также принять бюджет на 2025 год с двумя сценариями, один из которых включает взнос России, а другой — не включает взнос», — заявил он.

Ниггли также отметил, что WADA находится в диалоге с российской стороной, однако проблемой являются санкции, из-за которых затруднен перевод денежных средств.

1 октября 2024 года стало известно, что WADA еще не получило от России обязательный ежегодный взнос за 2023 год. Заместитель министра спорта России Андрей Федоров ранее сообщил, что министерство спорта России не может решить вопрос с выплатой обязательного взноса. Долг за 2023 год у российской стороны составляет 1 267 023 доллара, за текущий год не были сделаны выплаты в размере 1 335 860 долларов.

WADA — независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета.

Ранее в России отказались делать выводы по допингу второй ракетки мира.