Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

WADA не получило от России денег за 2023 год

WADA пока что еще не получило ежегодного взноса от России за 2023 год

close
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) еще не получило от России обязательный ежегодный взнос за 2023 год. Об этом представители организации заявили в комментарии РИА Новости.

Заместитель министра спорта России Андрей Федоров ранее сообщил, что министерство спорта России не может решить вопрос с выплатой обязательного взноса. Долг за 2023 год у российской стороны составляет 1267023 доллара, за текущий год не были сделаны выплаты в размере 1335860 долларов.

Стоит отметить, что наиболее крупный долг перед WADA имеют США — 3624983 доллара.

WADA — независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК). 28 сентября стало известно, что агентство потеряло данные об открытых делах и результатах тестов перед парижской Олимпиадой, которая состоялась летом 2024 года. Из-за потери данных на Игры могли попасть спортсмены, обвиняемые в употреблении допинга.

В мае 2024 года руководство WADA было проинформировано о сбое в работе базы данных. Это привело к тому, что к повреждению, отсутствию или некорректности данных, касающихся как минимум двух тысяч дел, что привело к затруднению отслеживания более 900 актуальных дел о нарушениях антидопинговых правил.

Ранее в Индии 219 тяжелоатлетов покинули соревнования из-за приезда допинг-офицеров.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами