WADA не получило от России денег за 2023 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) еще не получило от России обязательный ежегодный взнос за 2023 год. Об этом представители организации заявили в комментарии РИА Новости.

Заместитель министра спорта России Андрей Федоров ранее сообщил, что министерство спорта России не может решить вопрос с выплатой обязательного взноса. Долг за 2023 год у российской стороны составляет 1267023 доллара, за текущий год не были сделаны выплаты в размере 1335860 долларов.

Стоит отметить, что наиболее крупный долг перед WADA имеют США — 3624983 доллара.

WADA — независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК). 28 сентября стало известно, что агентство потеряло данные об открытых делах и результатах тестов перед парижской Олимпиадой, которая состоялась летом 2024 года. Из-за потери данных на Игры могли попасть спортсмены, обвиняемые в употреблении допинга.

В мае 2024 года руководство WADA было проинформировано о сбое в работе базы данных. Это привело к тому, что к повреждению, отсутствию или некорректности данных, касающихся как минимум двух тысяч дел, что привело к затруднению отслеживания более 900 актуальных дел о нарушениях антидопинговых правил.

Ранее в Индии 219 тяжелоатлетов покинули соревнования из-за приезда допинг-офицеров.