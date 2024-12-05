Кузнецов: для Канады Овечкин — бог хоккея

Бывший хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, который выступает за петербургский СКА, в подкасте российской команды вспомнил, как болельщики в Канаде относятся к российскому нападающему и капитану «столичных» Александру Овечкину.

«Вот в Монреале играешь, там тишина. Они все вовлечены в игру. У них это как в театре. В Америке это больше сосиски и пивко. У нас я еще не поездил везде, но отличается. Вот Канада — там тишина гробовая. Ну или это так, потому что мы («Вашингтон») там играли. Когда Саша (Овечкин) выходит, он для них — бог хоккея. Там тишина: все сидят, не двигаются», — рассказал Кузнецов.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее в «Вашингтоне» оценили состояние Овечкина после травмы.