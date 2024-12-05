«Первый шаг»: в «Вашингтоне» оценили состояние Овечкина после травмы

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери позитивно оценил ход восстановления российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина после травмы. Его слова приводит RMNB.

«Он катался на коньках, и это хорошо. Это первый шаг к возвращению. Все идет по плану. Я думаю, что следующим шагом будут индивидуальные тренировки с полной выкладкой, а затем мы будем постепенно возвращать его в игровую форму», — заявил специалист.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее российский хоккеист обогнал Овечкина в списке снайперов НХЛ.