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«Выглядело как фейк»: Хабиб о поражении Майка Тайсона от Джейка Пола

Хабиб Нурмагомедов о бое Тайсона и Пола: для меня выглядело как фейк

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов признался, что для него бой боксера Майка Тайсона и Джейка Пола выглядел постановочным. Его слова приводит Sport24.

«Но я счастлив, что в итоге он [Майк Тайсон] заработал деньги. Когда тебе под 60 лет и ты делаешь около 20 миллионов долларов — это хорошо для него, для его близких людей, для его семьи. По крайней мере, я рад за это. А был это настоящий бой или нет — большой вопрос. Для меня это выглядело как фейк», — заявил он.

Поединок продлился все восемь раундов, которые были заявлены правилами, и завершился победой Пола единогласным решением судей со счетом 80-72, 79-73, 79-73.

До этого поединка в последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

Эта победа стала для Пола 11-й в профессиональной карьере. Также у него одно поражение. 21 июля 2024 года Джейк Пол одержал победу в поединке против бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майка Перри.

Ранее стал известен следующий возможный соперник блогера Пола.

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