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Российский хоккеист обогнал Овечкина в списке снайперов НХЛ

Хоккеист Капризов обогнал Овечкина в списке снайперов НХЛ текущего сезона

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Bob Frid/USA TODAY Sports/Reuters

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавил список снайперов текущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, обогнав нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Капризов отличился в матче регулярного чемпионата против «Ванкувера» (3:2 ОТ), забросив победную шайбу.

На счету Капризова теперь 16 заброшенных шайб в текущем сезоне. Овечкин в сезоне-2024/25 отличился 15 раз. 13 заброшенных шайб на счету Артемия Панарина из «Рейнджерс».

Лучшим снайпером текущего сезона является канадец Сэм Райнхарт из «Флориды». Ему удалось отличиться 18 раз.

Капризов был выбран «Уайлд» на драфте в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Спустя пять лет он подписал контракт новичка, а осенью 2021 года заключил с клубом пятилетний контракт. Всего за 302 сыгранных матча он набрал 369 очков. На счету российского хоккеиста 176 заброшенных шайб и 193 результативные передачи.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с »Анахаймом». Встреча состоится 7 декабря. Команды выйдут на лед в 6:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что Овечкин серьезно похудел перед сезоном НХЛ.

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