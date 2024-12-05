Российский боксер Павел Сосулин завоевал пояс WBA Asia

Российский боксер Павел Сосулин одержал победу над Абдулом Убайем из Танзании и завоевал пояс WBA Asia в среднем весе. Поединок, который состоялся в Санкт-Петербурге, завершился техническим нокаутом в четвертом раунде.

Рефери принял решение остановить поединок из-за травмы африканского соперника, которая не позволила ему продолжить поединок. Поединок стал главным событием турнира «Вечер профессионального бокса».

Таким образом, Сосулин записал на свой счет девятую победу на профессиональном ринге, из которых четыре были одержаны досрочно. Павел Сосулин является мастером спорта России, членом национальной сборной, чемпионом России 2022 года, бронзовым призером чемпионата России 2021 года, а также победителем и призером различных международных и всероссийских любительских турниров.

В со-главном бою свой третий поединок на профессиональном ринге провел Илья Попов, победитель Юношеских Олимпийских игр 2018 года, чемпион Игр БРИКС-2024 и чемпион России 2024 года. В схватке в легком весе он нокаутировал своего соперника Дмитрия Хасиева уже в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко хочет выйти на ринг против олимпийского чемпиона.