Дзюба установил личный рекорд в матче с «Оренбургом»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в матче с «Оренбургом» пробежал рекордную для себя дистанцию в текущем сезоне. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Показатель беговой работы Дзюбы составил 10 084 метра за 96 игровых минут.

Тольяттинский клуб оказался в лидерах по преодоленной дистанции футболистов: Стефан Лончар занял первое место в туре (14,04 км), а Алекса Джурасович — второе (12,98).

Встреча «Акрона» и «Оренбурга» состоялась в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу тольяттинского клуба. Единственный гол в этом поединке оформил Лончар с передачи Максима Кузьмина. Он поразил ворота соперников на 60-й минуте игры. Дзюба результативными действиями не отличился.

«Акрон» после 17-ти сыгранных туров национального первенства идет на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 19 баллов.

Дзюба пополнил состав тольяттинской команды в летнее трансферное окно 2024 года на правах свободного агента. Он находился без клуба с того момента, как покинул московский «Локомотив» после завершения сезона-2023/24.

Ранее «Акрон» посвятил пост в социальных сетях Дзюбе.