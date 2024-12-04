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Глава Международной федерации гимнастики поздравил Латынину с грядущим юбилеем

Глава FIG Ватанабэ поздравил Ларису Латынину с грядущим юбилеем

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ в письме обратился к девятикратной олимпийской чемпионке Ларисе Латыниной в связи с ее предстоящим 90-летием. Об этом пишет ТАСС.

«Ваша выдающаяся карьера служит вечным вдохновением, а ваши колоссальные успехи навсегда останутся мотивацией для спортсменов всех поколений. Мы желаем вам радости, крепкого здоровья и благополучия», — указано в его сообщении.

Латынина завоевывала свои медали на трех Олимпийских играх в 1956, 1960, 1964 годах. Кроме девяти золотых наград в ее активе пять серебряных и четыре бронзовых. Она неоднократная чемпионка мира и Европы (1957—1962), СССР (1956—1964) в личных и командных соревнованиях.

Стоит отметить, что в 1957 году на европейском первенстве Латынина завоевала все золото. До 2012 года гимнастка была самой титулованной спортсменкой на планете, ее рекорд побил американский пловец Майкл Фелпс. Латынина — рекордсменка по количеству олимпийских медалей в спортивной гимнастике среди женщин и мужчин.

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