Усманов переизбран президентом Международной федерации фехтования

Российский миллиардер Алишер Усманов был переизбран президентом Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщает ТАСС.

Выборы главы организации прошли в Ташкенте. Усманов получил 120 голосов. Его соперником был президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг, он получил 26 голосов.

Усманов впервые стал президентом FIE в 2008 году и руководил организацией на протяжении 14 лет. В 2022 году он добровольно приостановил свои полномочия. Временным президентом федерации в течение последних двух лет был представитель Греции Эммануэль Кациадакис. Информация о том, что Усманов вновь выдвинул свою кандидатуру, стало известно в октябре. Его кандидатуру поддержали 103 страны.

Также российский бизнесмен руководил Федерацией фехтования России, пост главы организации он занимал с 2001 по 2009 год. А с 2005 по 2009 год был президентом Европейской федерации фехтования.

На Олимпийских играх — 2024 в фехтовании не принимали участие российские спортсмены. Российские атлеты были допущены Международным олимпийским комитетом (МОК) при выполнении ряда условий, в том числе и соблюдении нейтрального статуса. Всего в Париже выступили 15 человек.

Ранее Мария Захарова назвала безумной ложь немецкого журналиста в деле Усманова.