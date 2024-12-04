«Есть команда»: в России оценили влияние Овечкина на «Вашингтон»

Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов заявил, что результат команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» зависит не только от российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Хоть Овечкин и выдающийся игрок, но есть команда. Да, он много делает во всех аспектах, но нельзя сказать, что результат делается только на нем. Он очень многое делает на льду, но все-таки там есть еще и команда, тренерский штаб и вратари. В хоккее все взаимосвязано», — заявил Щитов.

«Вашингтон» — лидер турнирной таблицы в Восточной конференции. В активе команды 36 очков после 25 игр регулярного чемпионата.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин вернулся на лед после травмы, стало известно 2 декабря.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее российский хоккеист обогнал Овечкина в списке снайперов НХЛ.