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«Шанхай» Слуцкого сенсационно проиграл в Лиге чемпионов

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого неожиданно проиграл в азиатской Лиге чемпионов

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Китайский «Шанхай Шэньхуа» потерпел поражение от южнокорейского «Ульсан Хендэ» в матче шестого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась в Китае, завершилась поражением хозяев со счетом 1:2. На 23-й минуте Андре Луис вывел «Шанхай» вперед. Южнокорейская команда отыгралась на 58-й минуте, когда Яго Карьелло реализовал пенальти. Победный мяч забил Кан Мин Ву на 66-й минуте.

Для «Ульсан Хендэ» эта победа стала первой после пяти поражений. В пятом туре Лиги чемпионов «Шанхай Шэньхуа» также проиграл — «Кванджу» из Южной Кореи. Встреча завершилась со счетом 0:1. Команда Слуцкого с семью очками идет на девятом месте в турнирной таблице.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы российского специалиста был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ), дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Лев Лещенко назвал смехотворным игру сборной России против «кондитеров из Брунея».

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