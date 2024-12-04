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Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола объяснил изменения в поведении

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: я никогда не был хладнокровным

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Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что он никогда не был хладнокровным, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я никогда не был хладнокровным. Знаете, почему я мог быть хладнокровным? Потому что я побеждал, мы побеждали. Люди, которые побеждают, такие хладнокровные, красивые, милые», — сказал Гвардиола.

1 декабря фанаты «Ливерпуля» во время матча с «Сити» скандировали кричалку «Тебя уволят утром», намекая на то, что скоро Гвардиола покинет клуб. В ответ на это Гвардиола показал шесть пальцев, напомни, что столько раз он выигрывал с «Сити» Английскую премьер-лигу (АПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля».

На 12-й минуте матча отличился нидерландец Коди Гакпо, а на 78-й — египтянин Мохамед Салах реализовал пенальти.

Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы 30 октября уступили «Тоттенхэму» в кубке Английской лиги (1:2), 2 ноября проиграли «Борнмуту» в АПЛ (1:2), 5 ноября португальскому «Спортингу» в Лиге чемпионов (1:4) и 9 ноября «Брайтону» в чемпионате Англии (1:2). Также «Сити» 23 ноября уступил «Тоттенхэму» (0:4), упустил победу в матче Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3), ведя 3:0 к 75-й минуте.

Ранее Гвардиола предположил, что заслужил увольнение.

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