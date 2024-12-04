В РФС заявили, что «Атланта» унижает российского футболиста

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что клуб МЛС «Атланта» унижает своего футболиста Алексея Миранчука, публикуя его фотографию без национального флага, передает РИА Новости.

«Думаю, так нельзя делать. Тем самым они унижают собственного игрока», — сказал Митрофанов.

Официально о трансфере Миранчука в клуб МЛС «Атланта» было объявлено 30 июля. Прежде футболист выступал за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

В полуфинале Восточной конференции чемпионата США «Атланта Юнайтед» сыграет с «Орландо Сити». Игра пройдет 24 ноября и начнется в 23:30 по московскому времени.

Ранее Миранчук рассказал, где хочет завершить карьеру.