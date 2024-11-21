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Миранчук рассказал, где хочет завершить карьеру

Алексей Миранчук хочет завершить карьеру в России

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Brett Davis/Reuters

Российский полузащитник клуба «Атланта Юнайтед» из США Алексей Миранчук рассказал, где хочет завершить карьеру. Его слова приводит Metaratings.

«Когда-то давно думал, что идеально было бы завершить в «Локомотиве», вместе с ребятами, с которыми давно играл. Сейчас пока не думал об этом. Могу сказать, что хотел бы завершить карьеру в России. Называть клуб не буду, как сложится», — заявил Миранчук.

Официально о трансфере Миранчука в клуб МЛС «Атланта» было объявлено 30 июля. Прежде футболист выступал за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

В полуфинале Восточной конференции чемпионата США «Атланта Юнайтед» сыграет с «Орландо Сити». Игра пройдет 24 ноября и начнется в 23:30 по московскому времени.

Ранее «Атланта» не показала флаг России на фото с Миранчуком.

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