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«Провела 10 часов на бревне»: олимпийская чемпионка — о съемках в популярном сериале

Гимнастка Мельникова рассказала, что провела 10 часов на бревне на съемках «Игр»

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Пресс-служба Кинопоиска

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова в интервью «Газете.Ru» рассказала, как проходил съемочный процесс сериала Кинопоиска «Игры», посвященного летним Олимпийским играм — 1980 в Москве. Спортсменка сыграла роль гимнастки Елены Травниной.

«Сложных элементов практически не было, только сальто назад на бревне. Кстати, в один из съемочных дней я провела около 10 часов на бревне — и все это время делала комбинации. Было трудновато, потому что мы в принципе такое количество часов в день на бревне не проводим. Вдобавок этот снаряд требует очень сильной концентрации — устаешь не столько физически, сколько морально», — рассказала Мельникова.

Олимпийская чемпионка отметила, что самостоятельно поставила себе программу для исполнения в сериале, основываясь на выступлениях советских гимнасток. Мельникова признала, что раньше спортсменки исполняли «сумасшедшие» элементы на бревне, по сравнению с современной гимнастикой.

«Сейчас мы делаем упор на акробатику, а они акцентировали внимание на опасных элементах. Не представляю, как их учили!» — сказала чемпионка.

Ранее олимпийская чемпионка назвала спортсменов «немного забитыми, тихими и неэмоциональными».

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