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«Мы немного забитые»: олимпийская чемпионка — о характере спортсменов

Гимнастка Мельникова рассказала, что переживала на съемках сериала «Игры»

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Пресс-служба Кинопоиска

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова в интервью «Газете.Ru» рассказала, какие эмоции у нее вызвало приглашение на роль гимнастки Елены Травниной в сериал Кинопоиска «Игры», посвященный московской Олимпиаде 1980 года.

«Мне было не то чтобы страшно, скорее, волнительно и безумно интересно. Я прекрасно понимала, что такой шанс нельзя упускать и попробовать определенно стоит. Конечно, я переживала, что это совершенно новая для меня сфера, что у меня не получится.

Тем более, мы, спортсмены, немного тихие, забитые, неэмоциональные, а актерская сфера — совершенно о другом», — рассказала Мельникова.

Олимпийская чемпионка отметила, что, несмотря на изначальные опасения, очень комфортно чувствовала себя на съемочной площадке благодаря постоянной поддержке от режиссера Евгения Стычкина и других членов съемочной группы.

По окончании съемок гимнастка не смогла вспомнить ни одного момента, когда бы ей пришлось тяжело либо она не смогла справиться с поставленной задачей.

«Я переживала, что не справлюсь, не отыграю нужные эмоции, но по итогу все сложилось хорошо», — подытожила Мельникова.

Ранее олимпийская чемпионка раскрыла, как получила роль в популярном сериале.

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