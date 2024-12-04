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Олимпийская чемпионка раскрыла, как получила роль в популярном сериале

Гимнастка Мельникова — о пробах в сериал «Игры»: меня просто снимали на телефон

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Пресс-служба Кинопоиска

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова в интервью «Газете.Ru» рассказала, как ей удалось получить роль в сериале Кинопоиска «Игры», посвященном московской Олимпиаде-1980.

«Сначала меня пригласили просто поговорить с режиссером Евгением Стычкиным, обсудить гимнастику, потому что создатели сериала не до конца понимали специфику тех лет. Тогда были другие снаряды — узкие брусья, а сейчас широкие.

Мы поговорили о том, какую гимнастику я смогу показать, какой снаряд лучше выбрать, а через какое-то время меня пригласили на пробы. Мне дали сценарий, я выучила свой текст — вот и все. Меня просто снимали на телефон, а я играла то, что было написано в сценарии», — рассказала Мельникова.

Олимпийская чемпионка заявила, что до сих пор не верит в то, что сыграла роль в сериале, и для нее это является чем-то «фантастическим».

По словам Мельниковой, история гимнастки Елены Травнины, которую она воплотила на экране, перекликается с ее собственным путем в большом спорте.

«Я настолько хорошо знаю «внутрянку» гимнастики — буквально с самого детства, что, когда мне дали сценарий, я легко представила, как все это происходит в реальной жизни. Если ты не была гимнасткой, ты не поймешь, каково это — ею быть», — отметила Мельникова.

Ранее олимпийская чемпионка Токио раскрыла, почему не завершает карьеру.

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