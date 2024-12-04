Олимпийская чемпионка Токио раскрыла, почему не завершает карьеру

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова в интервью «Газете.Ru» рассказала, как изменилось ее отношение к спорту после завоевания золотой медали Игр.

«Я больше себя отпустила. Когда у меня еще не было золотой медали Олимпийских игр, я очень много об этом думала. Все мои мысли были о гимнастике, о том, как стать лучше, как достичь своей мечты. После Токио я стала больше наслаждаться гимнастикой, отвязалась от самой себя, стала свободнее относиться к неудачам и к каким-то не очень приятным моментам в спорте», — рассказала Мельникова.

Также олимпийская чемпионка рассказала, что помогает ей сохранять мотивацию и не завершать карьеру.

«Я наслаждаюсь гимнастикой, болельщики меня очень сильно поддерживают, и я чувствую их любовь. Сейчас долголетие спортсмена стали ценить не меньше, чем титулы. Это важно, приятно и помогает сохранить мотивацию не завершать карьеру», — отметила Мельникова.

На чемпионате России по спортивной гимнастике — 2024 Мельникова завоевала золото в многоборье, в вольных упражнениях, на бревне и в опорном прыжке.

Позднее на Играх БРИКС спортсменка смогла взять золотую медаль в упражнениях на брусьях, а также серебряную — в опорном прыжке.

Ранее российская рекордсменка мира заявила, что хочет пожить в Нью-Йорке.