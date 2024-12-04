Российская рекордсменка мира по плаванию хочет пожить в Нью-Йорке

Рекордсменка мира на дистанции 200 метров брассом Евгения Чикунова заявила, что хотела бы пожить в Нью-Йорке. Ее слова передает РИА Новости.

«Хотелось бы пожить в Нью-Йорке? Конечно, да. Несмотря на то, что много информации о бездомных, мусоре и прочем, мне хотелось бы как минимум узнать, что такое Нью-Йорк и как там живется», — сказала Чикунова.

Ранее рекорд мира, установленный спортсменкой, показали в трансляции на сайте Олимпиады во время соревнований по плаванию. Перед стартом заплывов на дистанции 200 метров брассом в трансляции показали достижение Чикуновой, установленное в апреле 2023 года. Рядом с фамилией спортсменки был указан российский флаг. Чикунова имеет мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом с результатом 2.17,55.

В финале Кубка России в Казани 19-летняя Чикунова проплыла 100 и 200 м брассом быстрее, чем победительницы Игр 2024 года на этих дистанциях южноафриканка Татьяна Смит и американка Кейт Дуглас.

Ранее Чикунова получила нейтральный статус.