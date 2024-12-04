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Малкин установил рекорд НХЛ

Малкин установил рекорд НХЛ по количеству результативных передач в овертаймах

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Kyle Ross/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству результативных передач в овертаймах.

Малкин отдал 29-ю голевую передачу в овертаймах в игре регулярного чемпионата против «Флориды» (5:4 ОТ) и побил рекорд Патрика Кейна. По очкам в овертаймах Малкин идет на втором месте (42). Рекорд принадлежит Сидни Кросби (46).

Вместе с «Пингвинз» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — в 2012 и 2014 годах, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоится 7 декабря. Стартовое вбрасывание запланировано на 3.30 по московскому времени.

Ранее «Питтсбург» подарил Малкину золотую клюшку в честь 500-й шайбы в НХЛ.

Ранее российский хоккеист ударил Малкина клюшкой со скамейки запасных.

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