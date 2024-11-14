«Питтсбург» подарил российскому хоккеисту золотую клюшку в честь 500-й шайбы в НХЛ

«Питтсбург» подарил российскому хоккеисту Евгению Малкину золотую клюшку в честь 500-й шайбы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает пресс-служба клуба в соцсетях.

Команда устроила специальную церемонию перед матчем с «Детройтом», который прошел 14 ноября. «Питтсбург» уступил «Детройту» со счетом 2:3 (ОТ).

Малкин забросил 500-юшайбу в НХЛ 17 октября в матче против «Баффало Сэйбрз» (6:5).

Всего на счету Малкина 503 шайбы в 1162 матчах. Также в активе хоккеиста 811 результативных передач. Малкин стал 34-м хоккеистом, которому покорилась отметка в 800 голевых передач. Из действующих игроков больше передач на своем счету имеют только Сидни Кросби (1006) и Патрик Кейн (813).

Вместе с «Пингвинз» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — в 2012 и 2014 годах, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Ранее Александр Овечкин поздравил Малкина с 500-й шайбой в НХЛ.