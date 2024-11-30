Российский хоккеист ударил Малкина клюшкой со скамейки запасных

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз» ударил российского нападающего соперника Евгения Малкина клюшкой по спине.

В концовке первого периода Малкин оказался спиной к Задорову. Он попытался ударить хоккеиста в ответ, однако промахнулся попал по другому защитнику «Бостона» — Мэйсону Лорею. Арбитры наказали обоих хоккеистов малым штрафом на две минуты, игроки сумели избежать других дисциплинарных мер.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу «Питтсбурга». Задоров в матче не отличился и результативных очков не набрал, а Малкин записал на свой счет результативную передачу в победном голе — он выступил в роли ассистента для Филип Томасино, который на 48-й минуте сделал счет 2:1.

Уже после встречи Задоров кратко прокомментировал эпизод с Малкиным, ответив, есть ли у него история взаимоотношений. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Мы с ним старые друзья, так что, разумеется, да», — заявил он, добавив, что больше не будет говорить об этом.

Ранее российского игрока назвали лучшим новичком сезона в НХЛ.