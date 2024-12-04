Назван человек, который спасет карьеру хоккеиста Хохлачева

Знаменитый в прошлом отечественный хоккеист Максим Рыбин высказался о нападающем Александре Хохлачеве, перебравшимся в качестве свободного агента из хабаровского «Амура» в «Сочи».

«В «Сочи» хороший тренер, который может помочь перезагрузить карьеру. Хохлачеву еще играть и играть, поэтому рано подсдулся. Зубов точно поможет реанимировать карьеру. Хохлачев — яркий форвард, он доказал, что умеет играть, и если будет прилагать те усилия, которые прилагал в «Спартаке», то еще долго сможет играть на высоком уровне, не вижу никаких проблем», — цитирует Рыбина Legalbet.

31-летний Хохлачев был обменян перед стартом прошлого сезона из московского «Спартака» в хабаровский «Амур», где набрал 24 (8+16) очков 60 матчах регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне в составе «тигров» на его счету было всего 2 (1+1) балла в 21 встрече, прежде чем клуб расторг с ним контракт. Подписав в ноябре соглашение с «Сочи», форвард отметился 3 (1+2) очками в пяти играх, забив в ворота «Амура».

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