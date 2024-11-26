Канадский хоккеист получает угрозы из-за травмы Овечкина

Канадский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» Джек Макбэйн получает в соцсетях угрозы из-за того, что он нанес травму игроку «Вашингтона» Александру Овечкину, передает NHL Review.

Отмечается, что фанаты угрожают Макбэйну физической расправой.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее Алина Загитова обратилась к Овечкину после его травмы.