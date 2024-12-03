«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче чемпионата Испании

«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мальорка Сон Моикс», завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

На 12-й минуте матча нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил первый гол, на 43-й минуте форвард «Мальорки» Ведат Мурики счет сравнял. После перерыва забивали только «сине-гранатовые»: на 56-й минуте Рафинья реализовал пенальти, на 74-й — отличился с игры. На 79-й минуте еще гол забил Френки Де Йонг, а на 84-й — Пау Дельгадо.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» продолжает лидировать — у них 34 балла, но они провели 16 матчей. «Реал» занимает второе место, набрав 33 очка после 14 встреч. «Мальорка» идет на шестой строчке — у команды 24 балла за 16 игр.

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