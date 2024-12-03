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«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче чемпионата Испании

«Барселона» со счетом 5:1 обыграл «Хетафе» в матче 15-го тура Ла Лиги

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Albert Gea/REUTERS

«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мальорка Сон Моикс», завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

На 12-й минуте матча нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил первый гол, на 43-й минуте форвард «Мальорки» Ведат Мурики счет сравнял. После перерыва забивали только «сине-гранатовые»: на 56-й минуте Рафинья реализовал пенальти, на 74-й — отличился с игры. На 79-й минуте еще гол забил Френки Де Йонг, а на 84-й — Пау Дельгадо.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» продолжает лидировать — у них 34 балла, но они провели 16 матчей. «Реал» занимает второе место, набрав 33 очка после 14 встреч. «Мальорка» идет на шестой строчке — у команды 24 балла за 16 игр.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее лидера «Краснодара» назвали готовым к отъезду в Европу.

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