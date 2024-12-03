Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» назвал свою форму лучшей за два года

Полузащитник подмосковных «Химок» Зелимхан Бакаев высказался о своем нынешнем состоянии, подчеркнув, что не был так хорош, как сейчас, как минимум уже два года.

«Сейчас я нахожусь в лучшей форме за последние два сезона. Не скажу, что за все время, но за последние два сезона точно», — рассказал Бакаев в комментарии для Legalbet.

Бакаев в текущем чемпионате Российской премьер-лиги отметился четырьмя забитыми мячами в 14-ти встречах, причем все голы провел в последних шести поединках своей команды. Также на его счету два гола в трех играх Кубка России.

«Химки» после 17-ти туров занимают 13-е место и располагаются в зоне стыков за выживание, одержав три победы при семи ничьих и семи поражениях и набрав 16 очков. При этом в последнем на данный момент туре команда Франка Артиги обыграла действующего чемпиона и лидера турнира санкт-петербургский «Зенит» со счетом 3:2. Бакаев провел на поле 75 минут, отметившись голом в ворота бывшей команды, которая и отдала его в аренду «Химкам».

Ранее «Гремио» досрочно завершил аренду Ду Кейроса из «Зенита».