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Экс-форвард сборной назвал место, за которое мог бы бороться ЦСКА

Экс-игрок Колыванов: ЦСКА по составу мог бы бороться за место в тройке

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Александр Вильф/РИА Новости

С имеющимся составом московский ЦСКА мог бы бороться за место в первой тройке турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший нападающий сборной России и «Динамо», известный тренер Игорь Колыванов.

«Шестое место — это провал для ЦСКА? Для клуба это не самое лучшее. По составу они могли бороться за тройку, но свои моменты упустили. Играют всплесками, случаются провальчики. По итогам сезона ЦСКА будет тяжело зацепиться за тройку», — заявил Колыванов.

Специалист напомнил, что армейцы не подбирались к верхним позициям уже несколько лет. Сравнивая команду с предыдущим сезоном, Колыванов заметил, что ничего не изменилось — красно-синие теряют очки, нестабильно играют и допускают ошибки в обороне.

Кроме того, Колыванов обратил внимание, что ЦСКА принципиально не изменился под руководством главного тренера Марко Николича, сменившего на этом посту Владимира Федотова. Эксперт указал, что команде необходим центральный нападающий после ухода Федора Чалова. По словам Колыванова, выступающие сейчас в ЦСКА Тамерлан Мусаев и Сауль Гуарирапа не забивают столько, сколько Манфред Угальде из «Спартака», Джон Кордоба из «Краснодара» и Алексей Батраков из «Локомотива».

В минувшем туре РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» 2:2. На данный момент армейцы идут на шестой строчке, набрав 28 очков после 17 матчей.

Ранее тренер «Динамо» Личка поддержал форварда команды Тюкавина.

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