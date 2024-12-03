В «Динамо» заявили об уверенности Тюкавина в своих силах

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, несмотря на сложный период, уверен в своих силах и возможностях. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил Марио Личка, брат и ассистент главного тренера бело-голубых Марцела Лички.

«Каждый нападающий хочет забивать голы в каждой игре. Но есть такие периоды, когда не все получается. Здесь могут начаться психологические трудности. Но Тюкавин уверен в своих качествах. Он знал, что рано или поздно забьет. В матче с «Локомотивом» у него это получилось, и мы все рады за него. Поэтому у меня нет и не было никаких переживаний на счет Кости», — заявил Личка.

Специалист также высказался о конкуренции Тюкавина в нападении с Мехди Маухубом. По мнению Лички, она лишь пойдет на пользу Константину, который понимает, что ему необходимо поддерживать уровень и становиться лучше.

В текущем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах. В этих играх на его счету шесть забитых мячей и две результативные передачи. В последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Ахматом» 1:1, при этом москвичи спаслись от поражения благодаря голу вратаря Игоря Лещука в добавленное время.

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