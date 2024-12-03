Портал «Чемпионат» создал атмосферу Лиги Чемпионов на ВТБ Арене

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) провел футбольный вечер для друзей, партнеров и читателей в ресторане на территории ВТБ Арены. Об этом сообщили в редакции онлайн-издания.

Мероприятие было посвящено футбольному матчу между «Ливерпулем» и «Реал Мадридом». Вечер посетили члены фан-клубов обеих команд, медийные футболисты, сотрудники спортивных организаций, коллеги из футбольной индустрии, журналисты и блогеры — Виктор Блатов, Антон Карпов (Чужой), Степан Михович (Фанки), Карамянц Феликс и многие другие.

В предматчевой студии появились комментаторы Константин Генич, Тимур Журавель, блогер Васант Балан и спортивный журналист Александр Журавлев. Экспертом выступил футболист Дмитрий Булыкин, ведущим футбольного вечера — репортер Алексей Ярошевский.

Приглашение посетить вечер получили также подписчики «Чемпионата», выигравшие организованный порталом конкурс.

Фанаты «Ливерпуля» и «Реала» пели и перекрикивались на протяжении всей игры, а после поблагодарили друг друга за футбольный вечер.

На мероприятии побывали главные лица «Чемпионата» — главный редактор Вячеслав Опахин, футбольный обозреватель Григорий Телингатер, журналист Андрей Панков и другие сотрудники.

Вячеслав Опахин отметил, что встреча получилась яркой, атмосферной и шумной.

«Что может быть круче, чем совместный просмотр игр? Да еще в кругу единомышленников», — заявил он.

Главред портала добавил, что присутствовавшие на встрече зарядили энергия остальных зрителей матча.