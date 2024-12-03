В «Химках» высоко оценили класс Джикии

Игрок подмосковных «Химок» Георгий Джикия является классным и опытным защитником, с которым комфортно взаимодействовать. Об этом порталу Legalbet рассказал вратарь команды Никита Кокарев.

«Как наладили коммуникацию в обороне с Джикией? В целом точно также, как и с остальными, подсказываю, когда нужно. Просто так не кричу ни на кого, я именно подсказываю. Вратари же не кричат только потому, что хотят этого. Ты кричишь, чтобы докричаться до полевых. Мне комфортно играть с Джикией. Он классный и опытный защитник. Тоже старается помогать и подсказывать в некоторых моментах. Это дорогого стоит», — сказал Кокарев.

30-летний Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая 2024 года. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином». Всего в составе москвичей Джикия провел 214 матчей.

В сентябре Георгий присоединился к «Химкам» на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел за подмосковную команду семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Ранее Джикия заявил, что не по своей воле ушел из «Спартака».