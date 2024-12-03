Бетербиев обратился к болельщикам в преддверии реванша с Биволом

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, российский боксер Артур Бетербиев обратился к болельщикам в преддверии боя-реванша против соотечественника Дмитрия Бивола. Соответствующий пост он опубликовал в своих социальных сетях.

«Вновь увидимся в Рияде 22 февраля», — написал Бетербиев, сопроводив пост эмодзи в виде машущей руки.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив соотечественника Дмитрия Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

1 декабря российский боксер Григорий Дрозд заявил, что не согласен с решением судей, которые отдали победу Артуру Бетербиеву в поединке с Дмитрием Биволом. Он считает, что в бою была «минимум ничья».

Ранее Майк Тайсон жестко раскритиковал бой между Биволом и Бетербиевым.