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Олимпийская чемпионка Токио: очень сильно горжусь тем, что я из Воронежа

Чемпионка Мельникова высоко оценила перспективы нового поколения гимнастов

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Kim Kyung-Hoon/Reuters

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова в интервью «Газете.Ru» высоко оценила перспективы подрастающего поколения в спортивной гимнастике России.

«Мне очень нравится, куда идет гимнастика. Мне нравится, что подрастающее поколение более свободное и раскрепощенное, у них горят глаза, видно, что они любят спорт и стремятся идти вперед», — сказала Мельникова.

Также олимпийская чемпионка рассказала о собственной школе спортивной гимнастики, которую она открыла в своем родном городе Воронеже.

«Дела обстоят хорошо, мы полностью перешли на коммерцию, и мне кажется, что у нас неплохо получается. Мы делаем много спортивных праздников, устраиваем различные активности», — отметила Мельникова.

Чемпионка мира призналась, что желает развивать свой регион со спортивной точки зрения.

«Я очень сильно горжусь тем, что я воронежанка, потому что у нас в Воронеже большое наследие чемпионов. Мне бы хотелось вносить вклад в наш регион. Мне кажется, что у меня получается», — сказала гимнастка.

Ранее Мельникова отказалась сравнивать атмосферу Олимпиады и Игр БРИКС.

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