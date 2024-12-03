Мельникова отказалась сравнивать атмосферу Олимпиады и Игр БРИКС

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова в интервью «Газете.Ru» заявила, что атмосферу на Олимпийских играх невозможно сравнить с другими соревнованиями.

Ранее Ирина Винер говорила, что Игры БРИКС были для ее гимнасток как Олимпиада.

«Для меня Олимпийские игры ни с чем не сравнимы. Я бы не сравнивала их ни с какими другими соревнованиями — ни по эмоциям, ни по ответственности, ни по подготовке, моральной или физической», — сказала Мельникова.

При этом гимнастка высоко оценила конкуренцию на Играх БРИКС, которые стали первыми крупными международными соревнованиями в России с 2022 года. В турнире приняли участие спортсмены из 82 стран.

«Атмосфера была довольно конкурентной — особенно между нами, девочками из России, потому что из-за регламента призерами могли стать не более двух человек из одной страны. К тому же соревноваться всегда сложно — особенно с самим собой, потому что мы, спортсмены довольно высокого уровня, уже не можем позволить себе выйти на старт неготовыми или расслабиться и показать плохую гимнастику», — отметила Мельникова.

Ранее олимпийская чемпионка заявила, что будет ждать Игр дружбы в России.