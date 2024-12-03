Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мельникова отказалась сравнивать атмосферу Олимпиады и Игр БРИКС

Гимнастка Мельникова заявила, что для нее Олимпийские игры ни с чем не сравнимы

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова в интервью «Газете.Ru» заявила, что атмосферу на Олимпийских играх невозможно сравнить с другими соревнованиями.

Ранее Ирина Винер говорила, что Игры БРИКС были для ее гимнасток как Олимпиада.

«Для меня Олимпийские игры ни с чем не сравнимы. Я бы не сравнивала их ни с какими другими соревнованиями — ни по эмоциям, ни по ответственности, ни по подготовке, моральной или физической», — сказала Мельникова.

При этом гимнастка высоко оценила конкуренцию на Играх БРИКС, которые стали первыми крупными международными соревнованиями в России с 2022 года. В турнире приняли участие спортсмены из 82 стран.

«Атмосфера была довольно конкурентной — особенно между нами, девочками из России, потому что из-за регламента призерами могли стать не более двух человек из одной страны. К тому же соревноваться всегда сложно — особенно с самим собой, потому что мы, спортсмены довольно высокого уровня, уже не можем позволить себе выйти на старт неготовыми или расслабиться и показать плохую гимнастику», — отметила Мельникова.

Ранее олимпийская чемпионка заявила, что будет ждать Игр дружбы в России.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами