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Олимпийская чемпионка заявила, что будет ждать Игр дружбы в России

Гимнастика Мельникова заявила, что очень хотела бы принять участие в Играх дружбы

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в интервью «Газете.Ru» заявила, что высоко ценит тот факт, что сумела победить на международном турнире Игры БРИКС, который прошел в Казани с участием спортсменов из 82 стран, а также будет ждать проведения Игр дружбы.

«Я очень счастлива, что смогла стать чемпионкой Игр БРИКС, потому что это был наш первый международный турнир за последние несколько лет (Мельникова завоевала золото на брусьях. — «Газета.Ru»). Конечно, мне бы хотелось завоевать медаль в многоборье, но я допустила грубую ошибку на вольных упражнениях в самом начале, поэтому мне, к сожалению, этого сделать не удалось. В целом результат для меня был удовлетворительный», — сказала Мельникова.

Напомним, Мельникова показала третий результат в личном многоборье, но бронза досталась белоруске Кире Макаревич из-за регламента турнира: призерами могли быть не более двух спортсменов от одной федерации, а первое и второе места также заняли россиянки.

Мельникова также заявила, что желает принять участие в другом крупном международном турнире, который планируется на территории России, — Играх дружбы.

Игры должны были пройти в 2025 году, однако Владимир Путин своим указом отложил их до особого решения.

«Я бы очень хотела принять участие в этом турнире, потому что Игры БРИКС и Игры дружбы стали для нас такими наиважнейшими стартами за последние несколько лет», — отметила Мельникова.

Ранее олимпийский чемпион рассказал о борьбе с Павлюченко на экстремальном шоу.

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