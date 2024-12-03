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Олимпийский чемпион признал, что в России «самые крутые спортсмены»

Гимнаст Далалоян заявил, что в России действительно самые крутые спортсмены

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Олимпийский чемпион Токио-2020 и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян в интервью «Газете.Ru» назвал спортсменов из России «самыми крутыми» в мире и подкрепил свое мнение тем, что ему пришлось отдать все силы даже на спортивно-развлекательном шоу «Титаны».

В проекте телеканала ТНТ приняли участие 99 сильнейших людей России, среди которых было множество олимпийских чемпионов и чемпионов мира по различным видам спорта.

«Я бы отметил любовь к спорту вообще всех участников проекта. Все бились, все выкладывались на максимум и показывали высокий уровень подготовки. У нас в стране действительно самые крутые спортсмены», — подчеркнул Далалоян.

Олимпийский чемпион признался, что его дополнительно мотивировал призовой фонд проекта, который составил 10 млн рублей. В итоге Далалоян дошел до финала, где уступил каскадеру Магомедрасулу Рабаданову.

«Выкладываться мне пришлось на максимум, на все 250%. Призовой фонд добавлял мотивации, заставлял стараться чуточку больше. Искусственный интеллект придумывал очень интересные испытания, зачастую с ними было трудно справиться. Иногда приходилось просто зубами удерживаться на проекте», — рассказал Далалоян.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что Россия поборется за золото на Олимпиаде в США.

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