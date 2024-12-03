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Россия поборется за золото на Олимпиаде в США, заявил Далалоян

Гимнаст Далалоян заявил, что Россия сможет бороться за медали на Играх-2028

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Олимпийский чемпион Токио-2020 и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян в интервью «Газете.Ru» оценил шансы российских спортсменов завоевать золото на летних Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе в случае допуска на международные соревнования.

«Я думаю, что, если мы начнем работать в усиленном режиме, то, конечно же, будем претендовать на медали в Лос-Анджелесе. У нас растут перспективные, интересные гимнасты, которые показывают разнообразную программу. С такими ребятами в команде можно конкурировать на Олимпийских играх», — сказал Далалоян.

Также гимнаст признался, что следил за мужскими соревнованиями в спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Париже — 2024, несмотря на отсутствие россиян.

«Я в прямом эфире смотрел только командный финал у мужчин. Эти соревнования показали, что спортивная гимнастика — очень интересный вид спорта. Борьба была сильной — особенно на последних двух снарядах. Финал получился непредсказуемым, это добавило интереса», — отметил Далалоян.

Сборная Японии одержала победу в командном финале, набрав 259,594 балла. Китай завоевал серебряные медали с результатом 259,062 балла. Команда США оказалась только третьей, получив от судей 257,793 балла.

Ранее Вяльбе сообщила о проблемах со здоровьем у олимпийского чемпиона Большунова.

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