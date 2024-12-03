Экс-игрок «Спартака» Ари стал спортивным директором «Торпедо»

Бывший бразильский футболист «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари заявил, что стал новым спортивным директором московского «Торпедо». Его слова приводит «РБ Спорт».

«Подтверждаю: я новый спортивный директор «Торпедо». Уже нахожусь в России», — заявил футболист.

Последним российским клубом 36-летнего форварда был московский «Локомотив», за который он выступал на правах аренды. В составе красно-зеленых Ари стал чемпионом России сезона-2017/18. Также на счету Ари два матча за национальную сборную России.

В 2022 году Ари начал играть за «Атлетико Сеаренсе» из Серии С. Футболист также был спонсором клуба. По итогам сезона команда вылетела в Серию D. В 2014 году он женился на гражданке России Наталье Грызловой, а в 2018-м получил российский паспорт.

Московское «Торпедо» идет на втором месте в турнирной таблице Первой лиги (второй по силе дивизион в российском футболе). В активе команды 43 очка после 21 сыгранного матча, она уступает два балла лидирующей калининградской «Балтике».

Ранее шансы «Спартака» на чемпионство резко выросли.