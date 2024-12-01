Вяльбе рассказала о столкновении Большунова с квадрокоптером

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала не раздувать проблему из-за столкновения трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова с квадрокоптером во время гонки на Кубке России. Ее слова приводит РИА Новости.

«Ничего страшного не было. Не раздувайте, пожалуйста, из мухи слона. Оператор хотел как можно ближе снять Александра, но попал в зону, где квадрокоптер потерял управление. Со стороны Большунова не было никаких жалоб», — заявила Вяльбе.

Ранее сообщалось о том, что на этапе Кубка России в поселке Вершина Теи (Хакасия) в лыжника Александра Большунова врезался квадрокоптер.

Квадрокоптер зацепил ногу Большунова и его лыжную палку. Инцидент не помешал Большунову добежать до финиша. Он занял девятое место, отстав от Савелия Коростелева, который прибежал первым, на 48,1 секунды. Второе место занял Иван Горбунов. Замкнул тройку сильнейших Сергей Ардашев.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Большунов выиграл первую медаль в сезоне.