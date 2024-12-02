Тренер признал проблемы с мотивацией у лыжника Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что у трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, передает Metaratings.ru.

«Хотим мы этого или нет, но планка потихоньку падает без международных стартов. Психологию человека изменить очень трудно», — сказал Бородавко.

Бородавко отметил, что падение мотивации у Большунова видно по тренировочному процессу.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее в Большунова врезался квадрокоптер во время гонки.