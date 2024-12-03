Загитова объяснила, почему ее хейтят

Олимпийская чемпионка в женском фигурном катании Алина Загитова предположила, почему ее хейтят, а также рассказала, как справляется с негативом. Соответствующее заявление она сделала в видео «PROпуск», опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

«Все просто. Прихожу домой к родным, близким, нахожусь в кругу семьи и наслаждаюсь моментом. Я очень скромный человек и закрытый в какой-то степени, если посмотреть на звезд шоу-бизнеса. Возможно, именно из-за этого люди и хейтят меня», — заявила фигуристка.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В новом сезоне проекта ее сменила двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. 19 июня Загитова защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Светлана Журова посоветовала родителям поговорить с Загитовой из-за нарушений ПДД.