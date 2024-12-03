«Нет сыгранной семьи»: названа главная проблема «Зенита»

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол» назвал отсутствие сыгранности главной проблемой петербургского «Зенита».

«Но пока еще нет единого футбольного коллектива, вот такой сыгранной семьи футбольной. Ну, у нас нет двух лучших — Вендела и Глушенкова. Они сейчас появились, но они пока еще не готовы функционально как раз», — заявил он.

1 декабря «Зенит» на своем поле уступил самарским «Крыльям Советов» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:3. На 4-й минуте матча счет открыл игрок «Зенита» Максим Глушенков. «Крылья» ответили сразу тремя мячами: на 17-й минуте отличился Иван Сергеев, на 18-й минуте — Иван Олейников, а на 28-й — Сергеев оформил дубль. В середине второго тайма Нуралы Алип смог отыграть один мяч на 72-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 39 очков. В следующем туре РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Акроном». Встреча состоится 7 декабря. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

Ранее была названа причина сенсационной победы «Крыльев Советов» над «Зенитом».