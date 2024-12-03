Появились подробности в деле Мбаппе об изнасиловании

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе все еще является фигурантом дела о вероятном изнасиловании в отеле в Стокгольме. Об этом сообщает Aftonbladet.

По информации источника, дело не прекращено. Издание со ссылкой на слова прокурора Марины Чариковой указывает, что перед написанием заявления в полицию пострадавшая девушка сначала обратилась за помощью в больницу.

Источник раскрывает, что с момента начала расследования по делу были также отобраны показания у нескольких неназванных женщин, располагающих информацией о случившемся.

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. Сам футболист назвал эти обвинения «фейком».

17 октября появилась информация, что у Мбаппе был сексуальный контакт во время его поездки, однако ничто не указывает на то, что женщина, которая вступила с ним в этот контакт по обоюдному согласию, и женщина, обвинившая его в изнасиловании, это одно лицо.

Ранее Мбаппе сравнили с бутылкой кетчупа.