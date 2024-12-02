Мбаппе сравнили с бутылкой кетчупа

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа сравнил форварда команды Килиана Мбаппе с бутылкой кетчупа, передает Madrid Universal в соцсетях.

«Мбаппе — игрок с огромными качествами. Он похож на бутылку с кетчупом, внутри которой находится соус. Кажется, что он не льется, но внезапно все выходит наружу», — сказал Куртуа.

В текущем сезоне чемпионата Испании Мбаппе провел 13 матчей, забив восемь мячей. В Лиге чемпионов у него один мяч в пяти матчах.

27 ноября «Реал» уступил в матче Лиги чемпионов английскому «Ливерпулю» Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голы в этой игре забили Алексис Макаллистер на 52-й минуте и Коди Гакпо на 76-й минуте. На 61-й минуте форвард «Реала» Килиан Мбаппе не реализовал пенальти, а на 70-й — форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

После пяти игр у «Ливерпуля» 15 баллов и первое место, у «Реала» — шесть очков и 24-е место. В следующем матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет на выезде с испанской «Жироной», а «Реал» — с итальянской «Аталантой».

Ранее французский журналист заявил, что Мбаппе нельзя назвать футболистом.