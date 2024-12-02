Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мбаппе сравнили с бутылкой кетчупа

Вратарь «Реала» Куртуа сравнил Мбаппе с бутылкой кетчупа

close
Susana Vera/Reuters

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа сравнил форварда команды Килиана Мбаппе с бутылкой кетчупа, передает Madrid Universal в соцсетях.

«Мбаппе — игрок с огромными качествами. Он похож на бутылку с кетчупом, внутри которой находится соус. Кажется, что он не льется, но внезапно все выходит наружу», — сказал Куртуа.

В текущем сезоне чемпионата Испании Мбаппе провел 13 матчей, забив восемь мячей. В Лиге чемпионов у него один мяч в пяти матчах.

27 ноября «Реал» уступил в матче Лиги чемпионов английскому «Ливерпулю» Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голы в этой игре забили Алексис Макаллистер на 52-й минуте и Коди Гакпо на 76-й минуте. На 61-й минуте форвард «Реала» Килиан Мбаппе не реализовал пенальти, а на 70-й — форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

После пяти игр у «Ливерпуля» 15 баллов и первое место, у «Реала» — шесть очков и 24-е место. В следующем матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет на выезде с испанской «Жироной», а «Реал» — с итальянской «Аталантой».

Ранее французский журналист заявил, что Мбаппе нельзя назвать футболистом.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами