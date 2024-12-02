Клуб Роналду потерпел первое поражение в Лиге чемпионов

Саудовский «Аль-Наср» проиграл катарскому «Аль-Садду» в матче шестого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:1 не в пользу коллектива Криштиану Роналду. На 60-й минуте первый мяч в игре забил нападающий «Аль-Садда» Акрам Афиф. На 80-й минуте Ромен Сесс отправил снаряд в свои ворота, а победу катарскому коллективу принес Адам Унас — он реализовал пенальти на 90+9-й минуте.

Это поражение стало первым для «Аль-Насра».

После шести встреч в рамках группового этапа турнира саудовский коллектив набрал 13 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Аль-Садд» занимает четвертую строчку, у коллектива 12 баллов.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее на Роналду подали в суд из-за неоплаченного счета.