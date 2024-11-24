На Роналду подали в суд из-за неоплаченного счета

Косметический врач Рошан Равиндран подал в суд на португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду за неоплату счета на сумму £40 тыс. Об этом сообщает The Sun.

«Сейчас идет судебный процесс. Как профессионал, я не обсуждаю своих пациентов», — заявил врач.

Источник утверждает, что Равиндран обвинил Роналду в неоплате услуг, которые были оказаны в 2021 и 2022 году. Тогда футболист выступал за «Манчестер Юнайтед». В исковом заявлении нет упоминаний жены Джорджины Родригес, но указано, что Равиндран работал на Роналду «и членов его семьи и окружения».

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

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