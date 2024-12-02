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Экс-игрок ЦСКА объяснил, из-за чего «Локомотив» проиграл «Химкам»

Экс-игрок Масалитин заявил о проблеме центральных защитников в «Локомотиве»

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Сергей Бобылев/РИА Новости

У московского «Локомотива» наступил спад, на фоне которого стали особенно заметны проблемы в обороне команды. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший футболист ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин.

«Что со «Спартаком», что с «Химками» вскрылась проблема центральных защитников — все мячи забивались через центральную зону. Немного ушел в тень Батраков, лидер «Локомотива». И, естественно, у молодой команды наступил спад. К сожалению, он пришел именно на окончание этого отрезка. Не дотерпели.

Моментов-то у «Локомотива» была куча, мячи не залетали. Если они привыкли играть в атакующей игре, они же должны были учесть после первого матча, как играют «Химки». А сзади у «Локомотива» проблемы. Старая болезнь вылезла в ненужный момент», — считает Масалитин.

«Локомотив» проиграл последние два матча Российской премьер-лиги (РПЛ). После разгромного поражения от «Спартака» со счетом 2:5 красно-зеленые уступили «Химкам» 1:3. После 17 туров команда Михаила Галактионова идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 34 очка.

Ранее Масалитин заявил, что пауза на матчи сборной негативно сказалась на лидерах РПЛ.

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