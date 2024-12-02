В клубе рассказали о состоянии потерявшего сознание игрока

Генеральный директор «Фиорентины» Алессандро Феррари рассказал о состоянии потерявшего сознание полузащитника «Фиорентины» Эдоардо Бове. Соответствующее сообщение опубликовано в социальных сетях клуба.

«Можем немного выдохнуть. Мы видели Эдо этим утром, он в сознании. Он должен находиться под наблюдением, но состояние стабильное. Мы все еще не можем говорить о будущем Эдо как футболиста, но теперь нам спокойнее. Было очень приятно снова обнять его», — заявил Феррари.

На 18-й минуте встречи «Фиорентина» — «Интер», которая проходила на стадионе «Артемио Франко» во Флоренции, Бове оказался на газоне. Он был оперативно окружен футболистами обеих команд. Футболист получил первую помощь и был на носилках доставлен в машину скорой помощи.

22-летний Бове является воспитанником «Ромы». В этом году футболист перешел в «Фиорентину» и уже успел принять участие в 12 матчах чемпионата Италии. В них он забил один гол и отдал две голевые передачи. Также в активе Бове 14 матчей за молодежную сборную Италии.

В текущем розыгрыше Серии А лидирует «Наполи». Команда набрала 32 очка за 14 игр. «Интер» замыкает тройку лидеров с 28 баллами за 13 встреч, «Фиорентина» занимает четвертое место — у команды такие же показатели.

Ранее российский футболист призвал завершить карьеру тех, кто не хочет играть за сборную.