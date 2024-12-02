Бетербиев назвал следующего желаемого соперника

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, российский боксер Артур Бетербиев заявил, что хочет провести поединок с украинцем Александром Усиком. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

«Я бы хотел провести бой с Усиком в тяжелом весе. Усик хорошо поработал. Он делает свою работу лучше, чем кто-либо другой», — заявил Бетербиев.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив соотечественника Дмитрия Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

В ночь на 19 мая 2024 года Усик выиграл у британца Тайсона Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Это поражение стало первым в карьере Фьюри: он выиграл 34 из 35 своих поединков (24 — нокаутом). Усик провел 22 поединка, в каждом из которых выиграл (14 — нокаутом).

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

21 декабря Усик проведет матч-реванш против Фьюри, на кону которого будут титулы WBC, WBA и WBO в тяжелом весе.

Ранее Усик пришел на битву взглядов в необычном образе.